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    Азербайджан и Зимбабве планируют подписать меморандум о взаимной защите инвестиций

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Азербайджан и Зимбабве планируют подписать Меморандум о взаимопонимании в сфере налогового управления и взаимной защите инвестиций в рамках визита президента этой страны Эммерсон Мнангагва в Азербайджан.

    Как передает Report, об этом сообщает ZimbabweDaily.

    Также отмечается, что Азербайджан в декабре прошлого года предоставил несколько стипендиальных программ для студентов из Зимбабве.

    Ранее, сообщалось о том, что президент Зимбабве посетит Азербайджан.

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