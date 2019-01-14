Азербайджан и Зимбабве планируют подписать меморандум о взаимной защите инвестиций

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Азербайджан и Зимбабве планируют подписать Меморандум о взаимопонимании в сфере налогового управления и взаимной защите инвестиций в рамках визита президента этой страны Эммерсон Мнангагва в Азербайджан.
Как передает Report, об этом сообщает ZimbabweDaily.
Также отмечается, что Азербайджан в декабре прошлого года предоставил несколько стипендиальных программ для студентов из Зимбабве.
Ранее, сообщалось о том, что президент Зимбабве посетит Азербайджан.
Tural AsadiАвтор новости