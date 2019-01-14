Азербайджан и Зимбабве планируют подписать меморандум о взаимной защите инвестиций

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Азербайджан и Зимбабве планируют подписать Меморандум о взаимопонимании в сфере налогового управления и взаимной защите инвестиций в рамках визита президента этой страны Эммерсон Мнангагва в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает ZimbabweDaily.

Также отмечается, что Азербайджан в декабре прошлого года предоставил несколько стипендиальных программ для студентов из Зимбабве.

Ранее, сообщалось о том, что президент Зимбабве посетит Азербайджан.