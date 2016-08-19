Азербайджан и Южная Корея подписали меморандум о сотрудничестве в сфере электронного правительства и оказания госуслуг

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Служба АСАН предоставляет услуги гражданам на высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал министр внутренних дел Южной Кореи Хон Юн Сык.

По его словам, в рамках визита в Баку он посетил call-центр этой службы и стал свидетелем того, как гражданам оказываются высокопрофессиональные услуги. Он отметил, что Азербайджан и Корея должны проводить обмен опытом в области электронного правительства.

Министр выразил уверенность, что подписанный сегодня в Баку меморандум о сотрудничестве в сфере электронного правительства и оказания госуслуг еще больше укрепит связи между странами и еще больше упростит оказание услуг гражданам.