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    Азербайджан и Южная Корея подписали меморандум о сотрудничестве в сфере электронного правительства и оказания госуслуг

    Министр внутренних дел Южной Кореи: Служба АСАН предоставляет услуги гражданам на высоком уровне

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Служба АСАН предоставляет услуги гражданам на высоком уровне.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал министр внутренних дел Южной Кореи Хон Юн Сык.

    По его словам, в рамках визита в Баку он посетил call-центр этой службы и стал свидетелем того, как гражданам оказываются высокопрофессиональные услуги. Он отметил, что Азербайджан и Корея должны проводить обмен опытом в области электронного правительства.

    Министр выразил уверенность, что подписанный сегодня в Баку меморандум о сотрудничестве в сфере электронного правительства и оказания госуслуг еще больше укрепит связи между странами и еще больше упростит оказание услуг гражданам.

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