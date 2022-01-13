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Азербайджан и Япония обсудили межпарламентское сотрудничество

Азербайджан и Япония обсудили межпарламентское сотрудничество Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде обсудил с председателем Комитета по иностранным делам Палаты Представителей Парламента Японии Минору Киучи сотрудничество между парламентами двух стран.
Внешняя политика
13 января 2022 г. 10:47
Азербайджан и Япония обсудили межпарламентское сотрудничество
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Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде провел встречу с председателем Комитета по иностранным делам Палаты Представителей Парламента Японии Минору Киучи.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Японии в Facebook.

"12 января 2022 года посол Гюрсель Исмаилзаде встретился с г-ном Минору Киучи, членом Палаты представителей Парламента Японии и Председателем Комитета по иностранным делам Палаты Представителей, и обсудил дальнейшее развитие двусторонних отношений, в частности сотрудничество между парламентами Азербайджана и Японии", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Yaponiya arasında parlamentlərarası əməkdaşlıq müzakirə edilib
Версия на английском языке Azerbaijan, Japan discuss interparliamentary cooperation

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