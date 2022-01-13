Азербайджан и Япония обсудили межпарламентское сотрудничество

Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде обсудил с председателем Комитета по иностранным делам Палаты Представителей Парламента Японии Минору Киучи сотрудничество между парламентами двух стран.

Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде провел встречу с председателем Комитета по иностранным делам Палаты Представителей Парламента Японии Минору Киучи.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Японии в Facebook.

"12 января 2022 года посол Гюрсель Исмаилзаде встретился с г-ном Минору Киучи, членом Палаты представителей Парламента Японии и Председателем Комитета по иностранным делам Палаты Представителей, и обсудил дальнейшее развитие двусторонних отношений, в частности сотрудничество между парламентами Азербайджана и Японии", - говорится в публикации.