Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление отношений

Сегодня посол Азербайджанкой республики в Японии Гюрсель Исмаилзаде встретился с членом Палаты общин Японии Нобуюки Бабой.

Как передает Report, об этом говорится в твите посольства Азербайджана в Японии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему укреплению дружественных отношений между Азербайджаном и Японией, а также об Экспо-2025, который пройдет в японском городе Осака.