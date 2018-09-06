Азербайджан и Япония намерены подписать документ о взаимных инвестициях

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Япония намерены создать рабочую группа на уровне экспертов для подготовки к подписанию документа о взаимных инвестициях.

Как передает Report, об этом заявила заместитель пресс-секретаря МИД Японии Мицуко Шино журналистам.

«В ходе встречи главы МИД Японии Таро Коно с руководством Азербайджана стороны достигли устной договоренности о подписании документа по взаимному инвестированию. В связи с этим будет подготовлена рабочая группа на уровне экспертов для подготовки документа к подписанию. Считаем, что данный документ создаст условия для углубления и расширения возможностей для работы японских компаний в Азербайджане», - заявила М.Шино.

По ее словам, у Азербайджана уникальная географическая позиция, благодаря которому страна имеет выход в Европу, Азию и Ближний Восток.«Стабильность в регионе Южного Кавказа служит установлению стабильности в мире», - подчеркнула она.

М.Шино указала, что Япония поддерживает и может помочь саморазвитию региона в целом, в том числе и Азербайджану.Она отметила, что предложенная Японией «Кавказская инициатива» включает в себя поддержка развития человеческих ресурсов и повышение привлекательности Южного Кавказа в целом.Представитель японского МИД подчеркнула, что Япония также намерена расширять отношения и в культурной сфере.«В сентябре в бакинским Мугам-центре пройдет концерт национальной музыки Японии», - добавила она.Говоря о проекте «Север-Юг» М.Шино сказала, что данный проект интересен Японии, так связывает Индию, страны Балтики и север Европы.