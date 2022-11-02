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Азербайджан и Япония договорились укреплять двустороннее сотрудничество

Азербайджан и Япония договорились укреплять двустороннее сотрудничество Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде встретился с заместителем министра иностранных дел Японии Кэндзи Ямадой, в ходе встречи было обсуждено дальнейшее укрепление дружественных двусторонних отношений между странами.
Внешняя политика
2 ноября 2022 г. 16:01
Азербайджан и Япония договорились укреплять двустороннее сотрудничество

Посол Азербайджана Гюрсель Исмаилзаде встретился с государственным министром иностранных дел Японии Кендзи Ямадой, в ходе встречи обсуждено дальнейшее укрепление двусторонних отношений между странами.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter-аккаунте посольства Азербайджана в Японии.

"Посол Исмаилзаде нанес визит госминистру иностранных дел Японии Кэндзи Ямаде и обменялся мнениями о развитии отношений между двумя странами. Стороны договорились тесно сотрудничать для дальнейшего укрепления дружественных двусторонних отношений", - говорится в публикации.

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