Азербайджан и Япония договорились укреплять двустороннее сотрудничество
Азербайджан и Япония договорились укреплять двустороннее сотрудничествоПосол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде встретился с заместителем министра иностранных дел Японии Кэндзи Ямадой, в ходе встречи было обсуждено дальнейшее укрепление дружественных двусторонних отношений между странами.
Посол Азербайджана Гюрсель Исмаилзаде встретился с государственным министром иностранных дел Японии Кендзи Ямадой, в ходе встречи обсуждено дальнейшее укрепление двусторонних отношений между странами.
Как передает Report, об этом говорится в Twitter-аккаунте посольства Азербайджана в Японии.
"Посол Исмаилзаде нанес визит госминистру иностранных дел Японии Кэндзи Ямаде и обменялся мнениями о развитии отношений между двумя странами. Стороны договорились тесно сотрудничать для дальнейшего укрепления дружественных двусторонних отношений", - говорится в публикации.
Ambassador Ismayilzada paid a courtesy call to Mr. Kenji Yamada, State Minister for Foreign Affairs of Japan, and exchanged views on development of relations between . Both sides agreed to closely cooperate to further strengthen friendly bilateral relations. pic.twitter.com/TTffInP7Zr