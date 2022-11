Азербайджан и Япония договорились укреплять двустороннее сотрудничество

Посол Азербайджана Гюрсель Исмаилзаде встретился с государственным министром иностранных дел Японии Кендзи Ямадой, в ходе встречи обсуждено дальнейшее укрепление двусторонних отношений между странами.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter-аккаунте посольства Азербайджана в Японии.

"Посол Исмаилзаде нанес визит госминистру иностранных дел Японии Кэндзи Ямаде и обменялся мнениями о развитии отношений между двумя странами. Стороны договорились тесно сотрудничать для дальнейшего укрепления дружественных двусторонних отношений", - говорится в публикации.