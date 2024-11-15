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Азербайджан и Всемирная организация зеленой экономики обсудили вопросы сотрудничества

Азербайджан и Всемирная организация зеленой экономики обсудили вопросы сотрудничества Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с председателем Всемирной организации зеленой экономики Саидом Мухаммедом Аль Тайером, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в области перехода к зеленой энергетике.
Внешняя политика
15 ноября 2024 г. 17:45
Азербайджан и Всемирная организация зеленой экономики обсудили вопросы сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с председателем Всемирной организации зеленой экономики Саидом Мухаммедом Аль Тайером, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в области перехода к зеленой энергетике.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

Стороны выразили уверенность, что на COP29 будут приняты важные решения, направленные на ускорение глобального зеленого перехода.

На встрече были озвучены достижения Азербайджана в области "зеленой" экономики, оздоровлении окружающей среды, сокращении выбросов парниковых газов, а также в создании зоны "нулевых нетто-выбросов" на освобожденных от оккупации территориях. Также обсуждены успешные проекты в области возобновляемой энергетики.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s PM meets with Chairman of World Green Economy Organization
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