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Азербайджан и Вьетнам проведут заседание совместной межправительственной комиссии

Азербайджан и Вьетнам проведут заседание совместной межправительственной комиссии Азербайджан и Вьетнам проведут заседание совместной межправительственной комиссии.
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 18:28
Азербайджан и Вьетнам проведут заседание совместной межправительственной комиссии

Азербайджан и Вьетнам проведут заседание совместной межправительственной комиссии.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.

Глава государства отметил, что в рамках встречи была достигнута договоренность о проведении этого заседания в ближайшем будущем:

"Заседание комиссии не проводится уже долгие годы, и это заседание состоится в ближайшее время".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Vyetnam arasında birgə hökumətlərarası komissiyanın iclası keçiriləcək

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