Азербайджан и Вьетнам проведут заседание совместной межправительственной комиссии

Азербайджан и Вьетнам проведут заседание совместной межправительственной комиссии.

Азербайджан и Вьетнам проведут заседание совместной межправительственной комиссии.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.

Глава государства отметил, что в рамках встречи была достигнута договоренность о проведении этого заседания в ближайшем будущем:

"Заседание комиссии не проводится уже долгие годы, и это заседание состоится в ближайшее время".