Азербайджан и Вьетнам проведут заседание совместной межправительственной комиссии.
Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.
Глава государства отметил, что в рамках встречи была достигнута договоренность о проведении этого заседания в ближайшем будущем:
"Заседание комиссии не проводится уже долгие годы, и это заседание состоится в ближайшее время".