Азербайджан и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества

Азербайджан и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества

В рамках визита в Ханой для участия в 3-м заседании Азербайджано-вьетнамской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов провел встречу с заместителем министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

Стороны подчеркнули, что традиционные дружественные отношения между Азербайджаном и Вьетнамом в последние годы активно развиваются по всем направлениям, обсудили расширение партнерства в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также выполнение договоренностей, достигнутых в ходе апрельских политических консультаций в Баку.

Отмечено значение недавнего визита генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Азербайджан, в результате которого отношения двух стран вышли на уровень стратегического партнерства.

По итогам заседания был подписан протокол и одобрен план действий на 2025–2027 годы.