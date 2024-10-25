Азербайджан и Вьетнам нацелены углублять взаимное сотрудничество

Решимость углублять традиционные дружбу и сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом подтвердили на встрече в Казани на полях саммита БРИКС президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Вьетнама Фам МиньТинь.

Решимость углублять традиционные дружбу и сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом подтвердили на встрече в Казани на полях саммита БРИКС президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь.

Как сообщает Report, об этом говорится в материале онлайн-газеты правительства Вьетнама.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Фам Минь Тинь подтвердили свою решимость углублять традиционные дружбу и сотрудничество между двумя странами путем усиления роли двусторонней межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научному и технологическому сотрудничеству, а также расширения сотрудничества в области нефти и газа, сельского хозяйства, туризма и межрегионального взаимодействия", - говорится в статье.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев участвовал в саммите в формате Аутрич / БРИКС+ XVI саммита БРИКС в Казани (РФ) 23-24 октября.