Азербайджан и Венгрия планируют подписать около 10 документов

Сотрудничество Азербайджана и Венгрии развивается во всех сферах

Сотрудничество Азербайджана и Венгрии развивается во всех сферах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сиярто.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул справедливую позицию Венгрии в вопросе территориальной целостности Азербайджана.

Д. Байрамов также отметил, что "Азербайджанская Республика поддерживает принципы суверенитета, неприкосновенности границ и нормы международного права".

Глава МИД отметил сотрудничество двух стран в таких сферах как энергетика, транспорт, логистика, сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии.

По его словам, также осуществляется тесное сотрудничество в гуманитарной сфере. В качестве примера министр привел стипендиальную программу для студентов.

"Между странами существует крепкая юридическая база, всего подписано 44 документа, планируется подписать еще 10. Некоторые из них находятся в стадиях разработки и подготовки", - заявил Д. Байрамов.