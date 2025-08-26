О нас

Азербайджан и Великобритания проведут в Лондоне консультации по консульским услугам

Внешняя политика
26 августа 2025 г. 12:26
Очередной раунд консультаций по консульскому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией запланирован в Лондоне до конца 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заявил госминистр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути.

По его словам, которые приводит посольство Великобритании в Баку, консульское сотрудничество между Баку и Лондоном развивается параллельно с укреплением связей между народами двух стран.

Говоря в целом об успешно развивающемся сотрудничестве между странами, Даути особо подчеркнул, что сотрудничество в области безопасности является еще одной важной опорой.

"В мире сложных угроз наше сотрудничество в области обороны, кибербезопасности, борьбы с наркотиками и региональной стабильности важно как никогда. Выражаю благодарность Азербайджану за его поддержку британским граждан во время недавней напряженности (между Израилем и Ираном - ред.) - мы высоко ценим вашу помощь", - отметил Даути.

Даути также считает важным установление долгосрочного мира на Южном Кавказе как ключевого условия для процветания региона в будущем:

"Поздравляю Азербайджан со смелыми шагами, предпринятыми в Вашингтоне (8 августа - ред.) в направлении мира. Это момент реальной надежды на более стабильный и процветающий Южный Кавказ, и Великобритания готова поддержать Азербайджан в превращении этой надежды в долгосрочную реальность".

Отметим, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Даути. Кроме этого, британский министр провел встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а также принял участие в очередном раунде межмидовских политических консультациях.

Версия на английском языке Azerbaijan, UK to hold consultations on consular services in London
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Böyük Britaniya Londonda konsulluq xidmətləri ilə bağlı məsləhətləşmələr keçirəcək

