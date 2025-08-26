Азербайджан и Великобритания проведут в Лондоне консультации по консульским услугам

Азербайджан и Великобритания проведут новый раунд консульских консультаций в Лондоне

Очередной раунд консультаций по консульскому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией запланирован в Лондоне до конца 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заявил госминистр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути.

По его словам, которые приводит посольство Великобритании в Баку, консульское сотрудничество между Баку и Лондоном развивается параллельно с укреплением связей между народами двух стран.

Говоря в целом об успешно развивающемся сотрудничестве между странами, Даути особо подчеркнул, что сотрудничество в области безопасности является еще одной важной опорой.

"В мире сложных угроз наше сотрудничество в области обороны, кибербезопасности, борьбы с наркотиками и региональной стабильности важно как никогда. Выражаю благодарность Азербайджану за его поддержку британским граждан во время недавней напряженности (между Израилем и Ираном - ред.) - мы высоко ценим вашу помощь", - отметил Даути.

Даути также считает важным установление долгосрочного мира на Южном Кавказе как ключевого условия для процветания региона в будущем:

"Поздравляю Азербайджан со смелыми шагами, предпринятыми в Вашингтоне (8 августа - ред.) в направлении мира. Это момент реальной надежды на более стабильный и процветающий Южный Кавказ, и Великобритания готова поддержать Азербайджан в превращении этой надежды в долгосрочную реальность".

Отметим, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Даути. Кроме этого, британский министр провел встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а также принял участие в очередном раунде межмидовских политических консультациях.