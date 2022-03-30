Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в области обороны

30 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с министром Вооруженных сил Великобритании, членом парламента Великобритании Джеймсом Хиппи.

30 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с министром Вооруженных сил Великобритании, членом парламента Великобритании Джеймсом Хиппи.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны отметил, что развитие связей между нашими странами находится в центре постоянного внимания президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Генерал-полковник З.Гасанов дал подробную информацию о работе, проделанной под руководством Верховного главнокомандующего на освобожденных территориях, а также о ситуации в Карабахской экономической зоне и на азербайджано-армянской государственной границе.

Министр также выразил благодарность Соединенному Королевству за поддержку, оказываемую в рамках программы развития ООН в целях очистки территорий Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Джеймс Хиппи, в свою очередь, отметил, что взаимные визиты и встречи имеют важное значение для расширения двусторонних связей между странами.

В заключение состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в военной сфере.