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Азербайджан и Великобритания обсудили борьбу с нелегальной миграцией

Азербайджан и Великобритания обсудили борьбу с нелегальной миграцией Посол Великобритании в Азербайджана Фергус Олд обсудил вопросы миграции с начальником Государственной миграционной службы Вусалом Гусейновым.
Внешняя политика
12 мая 2023 г. 13:07
Азербайджан и Великобритания обсудили борьбу с нелегальной миграцией

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд обсудил вопросы миграции с начальником Государственной миграционной службы Вусалом Гусейновым.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Сегодня я встретился с начальником Государственной миграционной службы Вусалом Гусейновым. Мы обсудили некоторые вызовы, связанные с управлением процессом легальной и нелегальной миграции", - отмечается в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, UK mull fight against illegal migration
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Britaniya arasında qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə müzakirə olunub

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