Азербайджан и Великобритания обсудили борьбу с нелегальной миграцией

Посол Великобритании в Азербайджана Фергус Олд обсудил вопросы миграции с начальником Государственной миграционной службы Вусалом Гусейновым.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд обсудил вопросы миграции с начальником Государственной миграционной службы Вусалом Гусейновым.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Сегодня я встретился с начальником Государственной миграционной службы Вусалом Гусейновым. Мы обсудили некоторые вызовы, связанные с управлением процессом легальной и нелегальной миграции", - отмечается в публикации.