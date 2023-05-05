Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве

Азербайджан и Великобритания близки к согласованию соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Азербайджан и Великобритания близки к согласованию соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Об этом в интервью Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

"Мы близки к согласованию соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Азербайджаном. Остается лишь пара деталей для согласования. Мы надеемся, что сможем заключить это соглашение в скором времени. Оно, в частности, касается торговых отношений, но в более широком плане масштабное сотрудничество по ряду других областей продолжается", - заявил Ф. Олд.

В целом, посол отметил, что за последние 30 лет Великобритания инвестировала в азербайджанскую экономику 85 млрд долларов и стала крупнейшим прямым иностранным инвестором Азербайджана.