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Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве

Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве Азербайджан и Великобритания близки к согласованию соглашения о партнерстве и сотрудничестве.
Внешняя политика
5 мая 2023 г. 16:48
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве

Азербайджан и Великобритания близки к согласованию соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Об этом в интервью Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

"Мы близки к согласованию соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Азербайджаном. Остается лишь пара деталей для согласования. Мы надеемся, что сможем заключить это соглашение в скором времени. Оно, в частности, касается торговых отношений, но в более широком плане масштабное сотрудничество по ряду других областей продолжается", - заявил Ф. Олд.

В целом, посол отметил, что за последние 30 лет Великобритания инвестировала в азербайджанскую экономику 85 млрд долларов и стала крупнейшим прямым иностранным инвестором Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Britaniya yeni tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi üzrə razılıq əldə etməyə yaxındır
Версия на английском языке Azerbaijan, UK close to concluding agreement on partnership and cooperation

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