Азербайджан и Узбекистан провели политические консультации

Между Азербайджаном и Узбекистаном состоялись политические консультации.

14 июня между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Узбекистана прошли политические консультации.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в них приняли участие делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобуром Усмановым.

На встрече было отмечено, что личные контакты президентов обеих стран, отношения, основанные на братстве и дружбе, сыграли исключительную роль в их развитии и дальнейшем укреплении стратегического партнерства.

Затем было рассмотрено текущее состояние отношений между двумя странами, обсуждены возможности расширения сотрудничества в политической, социально-экономической, гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес. Состоялся обмен мнениями о текущем развитии и дальнейших перспективах торгово-экономических отношений.

Заместитель министра Х.Халафов проинформировал другую сторону о новых реалиях, возникших в регионе после 44-дневной Отечественной войны, о проводимых на наших территориях, освобожденных от оккупации Армении, строительно-восстановительных работах. Он отметил, что инициатива президента Узбекистана о строительстве школы на освобожденной от армянской оккупации территории Физулинского района получила высокую оценку.

Заместитель министра Б.Усманов констатировал положительную динамику в двусторонних отношениях, сложившихся на основе многовековой искренней дружбы и братства, и подчеркнул, что достигнуты важные успехи в направлении их дальнейшего продвижения в различных сферах в прошлом году. Он отметил, что Узбекистан всегда поддерживал и поддерживает территориальную целостность Азербайджана.