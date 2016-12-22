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    Азербайджан и Узбекистан провели межмидовские консультации

    Стороны обменялись мнениями по проектам двусторонних документов

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Ташкенте состоялся очередной раунд межмидовских консультаций по инвентаризации и совершенствованию договорно-правовой базы отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, делегацию МИД Азербайджана возглавил заместитель начальника Управления международного права и договоров Джейхун Шахвердиев.

    Стороны провели инвентаризацию договорно-правовой базы сотрудничества, обменялись мнениями по проектам двусторонних документов, а также обсудили перспективы развития и расширения правовой основы взаимодействия.

    В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями о функционировании правовых служб внешнеполитических ведомств.

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