Азербайджан и Узбекистан провели межмидовские консультации

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Ташкенте состоялся очередной раунд межмидовских консультаций по инвентаризации и совершенствованию договорно-правовой базы отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, делегацию МИД Азербайджана возглавил заместитель начальника Управления международного права и договоров Джейхун Шахвердиев.

Стороны провели инвентаризацию договорно-правовой базы сотрудничества, обменялись мнениями по проектам двусторонних документов, а также обсудили перспективы развития и расширения правовой основы взаимодействия.

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями о функционировании правовых служб внешнеполитических ведомств.