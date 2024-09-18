Азербайджан и Узбекистан провели консульские консультации

18:26

Министерства иностранных дел Азербайджана и Узбекистана провели 18 сентября в Ташкенте консультации по консульским вопросам. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества, защиту прав граждан, миграцию и юстицию.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Делегацию Азербайджана на консультациях возглавлял начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров, узбекскую сторону - начальник Консульско-правового управления МИД Бобур Азизов.

В консультациях также приняли участие представители Государственной миграционной службы Азербайджана, МВД, Министерства занятости и трудовых отношений, Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере между двумя странами, особое внимание было уделено возможности подписания новых двусторонних документов. Участники встречи также затронули вопросы защиты прав и свобод граждан двух стран, развития связей в сферах миграции и юстиции", - подчеркивает ведомство.