Азербайджан и Узбекистан подписали "дорожную карту" по развитию межпарламентского сотрудничества

Азербайджан и Узбекистан подписали "дорожную карту" по развитию межпарламентского сотрудничества

В рамках встречи председателя Сената Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана Танзилы Нарбаевой и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой был подписан План практических мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества между двумя странами на 2025–2026 годы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Сенат Олий Мажлиса Узбекистана.

Как подчеркивается, данный документ представляет собой стратегическую "дорожную карту", нацеленную на углубление взаимодействия между парламентами Узбекистана и Азербайджана. Он включает в себя конкретные цели и практические направления, которые будут способствовать дальнейшему институциональному сближению двух государств.

Стороны отметили, что реализация плана станет прочной основой интеграционных процессов в межпарламентском формате и будет способствовать выстраиванию устойчивого механизма двустороннего диалога.

Кроме того, в ходе встречи был подписан Регламент Межпарламентской комиссии, который будет способствовать системной и согласованной работе между законодательными органами двух стран. Документ призван обеспечить регулярность, последовательность и институциональную стабильность сотрудничества, укрепляя политико-правовую базу межпарламентского партнерства.