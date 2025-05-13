Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности

10:28

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Как сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности, обсуждения состоялись 12 мая на встрече руководителя Аппарата ведомства Самира Агабалаева с делегацией Агентства оборонной промышленности Узбекистана.

На встрече также обсужден законодательный опыт регулирования отношений в сфере оборонной промышленности.

Отметим, что в настоящее время делегация во главе с С.Агабалаевым находится с рабочим визитом в Узбекистане. Визит завершится 15 мая. Целью визита является проведение обмена мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС).