О нас

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности 10:28
Внешняя политика
13 мая 2025 г. 10:51
Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Как сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности, обсуждения состоялись 12 мая на встрече руководителя Аппарата ведомства Самира Агабалаева с делегацией Агентства оборонной промышленности Узбекистана.

На встрече также обсужден законодательный опыт регулирования отношений в сфере оборонной промышленности.

Отметим, что в настоящее время делегация во главе с С.Агабалаевым находится с рабочим визитом в Узбекистане. Визит завершится 15 мая. Целью визита является проведение обмена мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Uzbekistan mull co-op in defense industry
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan və Azərbaycan müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
10 мая 2025 г. 18:58
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
10 мая 2025 г. 18:56
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
10 мая 2025 г. 18:31
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
10 мая 2025 г. 18:25
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
10 мая 2025 г. 18:20
Во дворце Гюлистан состоялось знакомство с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
ФотоВо дворце "Гюлистан" состоялось знакомство с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
7 мая 2025 г. 20:42
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
6 мая 2025 г. 19:00
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
6 мая 2025 г. 18:52
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
6 мая 2025 г. 18:51
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
6 мая 2025 г. 18:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi