Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию договоренностей по итогам саммита в Баку

Замминистра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов встретился с послом Азербайджана в этой стране Гусейном Гулиевым.

Как передает Report со ссылкой на МИД Узбекистана, в ходе встречи стороны обсудили реализацию договоренностей по итогам саммита в Баку.

"Основное внимание было уделено рассмотрению хода реализации договоренностей, достигнутых по итогам узбекско-азербайджанского саммита в начале июля текущего года в городе Баку. Состоялся обмен мнениями по реализации совместных мероприятий, приуроченных к тридцатой годовщине установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном", - говорится в сообщении ведомства.

Стороны также подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении системного диалога в духе стратегического партнерства и союзничества.