О нас

Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию договоренностей по итогам саммита в Баку

Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию договоренностей по итогам саммита в Баку Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию договоренностей по итогам саммита в Баку.
Внешняя политика
20 августа 2025 г. 19:18
Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию договоренностей по итогам саммита в Баку

Замминистра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов встретился с послом Азербайджана в этой стране Гусейном Гулиевым.

Как передает Report со ссылкой на МИД Узбекистана, в ходе встречи стороны обсудили реализацию договоренностей по итогам саммита в Баку.

"Основное внимание было уделено рассмотрению хода реализации договоренностей, достигнутых по итогам узбекско-азербайджанского саммита в начале июля текущего года в городе Баку. Состоялся обмен мнениями по реализации совместных мероприятий, приуроченных к тридцатой годовщине установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном", - говорится в сообщении ведомства.

Стороны также подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении системного диалога в духе стратегического партнерства и союзничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Uzbek, Azerbaijani officials discuss implementation of Baku summit agreements
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan Bakıdakı sammitin nəticələri üzrə razılaşmaların icrasını müzakirə edib

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi