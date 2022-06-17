Президент Азербайджана посетит Узбекистан

Аналитические центры Азербайджана и Узбекистана провели онлайн-конференцию "Перспективы двустороннего сотрудничества в условиях глобальной нестабильности".

Аналитические центры Азербайджана и Узбекистана провели онлайн-конференцию "Перспективы двустороннего сотрудничества в условиях глобальной нестабильности".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Центром анализа международных отношений и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан.

В ходе конференции была отмечена востребованность подобного формата, как диалоговой площадки по обмену мнениями, которая вносит вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.

Было отмечено, что первая встреча в подобном формате состоялась в декабре прошлого года по случаю годовщины установления дипотношений между странами. В этот раз ведущие эксперты передовых аналитических центров двух стран собрались в преддверии ожидаемого в ближайшие дни визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан, которые позволит открыть новые направления для расширения сотрудничества.

«Наши отношения имеют очень долгие, крепкие корни. На протяжении веков мы всегда жили в мире и согласии и относились друг к другу как братья. Это тот фундамент, который дает возможность выстраивать отношения на долгосрочную перспективу. Рассматриваем Азербайджан в качестве нашего ключевого партнера на Южном Кавказе. Наше сотрудничество строится по неуклонно восходящей линии», заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов на конференции.

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в свою очередь отметил, что "намеченные лидерами наших стран направления сотрудничества, в том числе в области транспорта, энергетике, экономике и торговле, будут развиваться и дальше".

По его словам, Азербайджан и Узбекистан - единственные государства на постсоветском пространстве, которые не присоединились ни к каким военно-политически блокам и проводят независимую политику. «В обеих странах наблюдается политическая стабильность. Страны нацелены на продолжение и углубление реформ, связанных с развитием рыночной экономики, развитием связей с глобальной экономикой», - заявил Шафиев.