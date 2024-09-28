Азербайджан и Узбекистан обсудили на полях 79-й сессии ГА ООН широкий спектр союзнических отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН провел встречу с узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым.
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Согласно информации, стороны обсудили политические, экономические, транспортные, культурные, гуманитарные и другие аспекты союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, основанных на братстве, дружбе и солидарности.
Министр Джейхун Байрамов проинформировал узбекистанского коллегу о подготовке к COP29, а также постконфликтной ситуации в регионе.