О нас

Азербайджан и Узбекистан обсудили на полях 79-й сессии ГА ООН широкий спектр союзнических отношений

Азербайджан и Узбекистан обсудили на полях 79-й сессии ГА ООН широкий спектр союзнических отношений Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН провел встречу с узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым.
Внешняя политика
28 сентября 2024 г. 04:27
Азербайджан и Узбекистан обсудили на полях 79-й сессии ГА ООН широкий спектр союзнических отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН провел встречу с узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым.

Как передает Report, об этом пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства сообщила в соцсети Х.

Согласно информации, стороны обсудили политические, экономические, транспортные, культурные, гуманитарные и другие аспекты союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, основанных на братстве, дружбе и солидарности.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал узбекистанского коллегу о подготовке к COP29, а также постконфликтной ситуации в регионе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov özbəkistanlı həmkarına COP29-a hazırlıq barədə məlumat verib

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
26 сентября 2024 г. 19:27
В Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
ФотоВ Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
25 сентября 2024 г. 19:58
На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi