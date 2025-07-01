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Азербайджан и Узбекистан могут упростить визовые процедуры для туристов

Азербайджан и Узбекистан могут упростить визовые процедуры для туристов В рамках четвертой панельной сессии Первого узбекско-азербайджанского межпарламентского форума обсуждалось развитие межпарламентского сотрудничества в сферах культуры, туризма и здравоохранения.
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 17:32
Азербайджан и Узбекистан могут упростить визовые процедуры для туристов

Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества в сферах культуры, туризма и здравоохранения.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках четвертой панельной сессии Первого узбекско-азербайджанского межпарламентского форума.

Парламентарии подробно рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества в сфере культуры, включая организацию культурных обменов, проведение выставок, создание совместных культурных центров, сохранение исторического наследия и продвижение изучения узбекского и азербайджанского языков.

Во второй части сессии особое внимание было уделено туризму. В качестве одного из новых направлений межпарламентского взаимодействия участники выдвинули инициативы, направленные на облегчение визовых процедур, развитие историко-культурного и экологического туризма, привлечение инвестиций и формирование совместных туристических брендов.

Заключительный блок сессии был посвящен здравоохранению. Обсуждались меры по углублению сотрудничества в подготовке медицинских кадров, обмену научными исследованиями и технологиями, профилактике инфекционных заболеваний, охране материнства и детства, расширению доступа к первичной медицинской помощи в сельской местности и пропаганде здорового образа жизни. Кроме того, были озвучены предложения по созданию инклюзивных медицинских и культурных услуг для людей с ограниченными возможностями, поддержке телемедицины, развитию здорового туризма и спортивно-реабилитационных центров.

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