    Азербайджан и Узбекистан договорились о расширении межпарламентского сотрудничества

    Внешняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 09:44
    Азербайджан и Узбекистан договорились о расширении межпарламентского сотрудничества

    Руководитель аппарата Сената Олий Мажлиса Узбекистана (парламент) Кудрат Нуруллаев и делегация во главе с руководителем аппарата Милли Меджлиса Азербайджана Фаридом Гаджиевым договорились о расширении межпарламентского сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщает Сенат Узбекистана.

    "В ходе беседы отмечалось, что узбекско-азербайджанские отношения опираются на прочные исторические связи, общие культурные и духовные ценности. Благодаря политической воле глав государств, межпарламентское сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном вышло на новый уровень", - говорится в сообщении.

    Стороны подчеркнули проведение первого узбекско-азербайджанского межпарламентского форума в Хиве и подписание "дорожной карты" по межпарламентскому сотрудничеству на 2025–2026 годы.

    В центре обсуждений оказались перспективы укрепления взаимодействия между аппаратами парламентов двух стран. Рассматривались такие направления, как обмен опытом в сфере законотворчества, проведение парламентских экспертиз, информационно-аналитическая работа, использование международных рейтингов и внедрение цифровых решений.

    По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем развитии межпарламентских связей, установлении постоянного конструктивного диалога и практического сотрудничества между аппаратами парламентов Узбекистана и Азербайджана.

    Азербайджан Узбекистан Милли Меджлис Олий Мажлис сотрудничество
    Фото
    Azərbaycan və Özbəkistan parlamentlərarası əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəliblər
    Фото
    Azerbaijan and Uzbekistan agree to expand inter-parliamentary cooperation

