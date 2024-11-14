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Азербайджан и Управление ООН по наркотикам и преступности обсудили сотрудничество

Азербайджан и Управление ООН по наркотикам и преступности обсудили сотрудничество Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов встретился с делегацией во главе с исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Гадой Валей, которая находится с визитом в стране в рамках участия в COP29.
Внешняя политика
14 ноября 2024 г. 18:41
Азербайджан и Управление ООН по наркотикам и преступности обсудили сотрудничество

Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов встретился с делегацией во главе с исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Гадой Валей, которая находится с визитом в стране в рамках участия в COP29.

Как сообщает Report, в ходе встречи отмечено активное участие Азербайджана в политическом диалоге и практическом сотрудничестве в рамках ООН. Организация COP29 в Азербайджане стала ярким примером этого сотрудничества.

Также подчеркнуто, что между Азербайджаном и Управлением ООН по наркотикам и преступности налажены партнерские связи.

Министерство юстиции Азербайджана поддерживает тесное сотрудничество с Управлением, а также с Координационной сетью Центральной Азии и Южного Кавказа. Отмечено участие министерства в мероприятиях Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

В рамках обсуждения дальнейшего сотрудничества было предложено включить в проект Плана практических мероприятий на 2024-2027 годы пункты, касающиеся сотрудничества с Министерством юстиции Азербайджана.

Гада Вали отметила высокий уровень организации COP29 под председательством Азербайджана, выразила уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijan and UN Office on Drugs and Crime discuss cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq İdarəsi arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

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