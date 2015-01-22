Азербайджан и Украина проведут консультации по консульско-правовым вопросам

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко провел встречу с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Надиром Гусейновым. Как сообщили Report в посольстве Украины в Азербайджане, в ходе встречи посол А.Мищенко выразил признательность азербайджанской стороне за ее поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на международной арене.

Отдельно отмечена роль украинцев азербайджанского происхождения по защите Украины в зоне анти-террористической операции на востоке страны.

Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития азербайджано-украинских отношений в консульской сфере и подчеркнули отсутствие существенных проблем у граждан двух стран в контексте защиты их прав и законных интересов во время поездок и нахождения в Украине и Азербайджане.

Достигнуты договоренности о проведении в течении 2015 года в Баку очередного раунда украинско-азербайджанских консультаций по консульско-правовым вопросам.