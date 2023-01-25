Азербайджан и Туркменистан обсудили вопросы разделения дна Каспийского моря

24-25 января в Ашхабаде состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам раздела дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.

24-25 января в Ашхабаде состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам раздела дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, а туркменскую - директор Института Каспийского моря, специальный представитель Туркменистана по вопросам Каспийского моря Мурад Атаканов.

В заседании приняли участие представители соответствующих министерств и специализированных структур Азербайджана и Туркменистана.

На заседании продолжилось обсуждение положений проекта Соглашения о разделе дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.