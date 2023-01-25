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Азербайджан и Туркменистан обсудили вопросы разделения дна Каспийского моря

Азербайджан и Туркменистан обсудили вопросы разделения дна Каспийского моря 24-25 января в Ашхабаде состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам раздела дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.
Внешняя политика
25 января 2023 г. 18:11
Азербайджан и Туркменистан обсудили вопросы разделения дна Каспийского моря

24-25 января в Ашхабаде состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам раздела дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, а туркменскую - директор Института Каспийского моря, специальный представитель Туркменистана по вопросам Каспийского моря Мурад Атаканов.

В заседании приняли участие представители соответствующих министерств и специализированных структур Азербайджана и Туркменистана.

На заседании продолжилось обсуждение положений проекта Соглашения о разделе дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Turkmenistan mull division of Caspian Sea bed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkmənistan Xəzər dənizinin dibinin bölünməsi məsələlərini müzakirə edib

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