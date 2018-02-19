Азербайджан и Туркменистан обсудили раздел дна Каспия

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Баку прошло первое заседание совместной рабочей группы, созданной на основе утвержденного 8 августа 2017 года Меморандума о взаимопонимании по развитию дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики между правительствами Азербайджана и Туркменистана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

На заседании присутствовали делегации, возглавляемые заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и председателем Государственного предприятия по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана Мурадом Атаджановым.

Было отмечено, что достигнутые на уровне глав государств двух стран договоренности дадут толчок дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских отношений и развитию плодотворного сотрудничества.

На встрече обсудили ряд тем, в том числе вопрос раздела дна Каспийского моря.