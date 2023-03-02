Азербайджан и Туркменистан обладают широкими возможностями для сотрудничества во многих областях

Очень тесные политические связи между Азербайджаном и Туркменистаном построены на прочной основе. Наши страны обладают широкими возможностями для сотрудничества в области энергетики, хлопководства, транспорта, инвестиций и в других сферах.

Очень тесные политические связи между Азербайджаном и Туркменистаном построены на прочной основе. Наши страны обладают широкими возможностями для сотрудничества в области энергетики, хлопководства, транспорта, инвестиций и в других сферах.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Отметив, что Азербайджан наращивает свой транспортно-транзитный потенциал, глава государства добавил, что это создает дополнительные возможности для перевозки в будущем через территорию нашей страны товаров из Туркменистана.