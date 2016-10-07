Посол: Азербайджан и Туркменистан имеют большой потенциал развития туристических связей

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Туркменистан имеют хорошие отношения, которые были достигнуты усилиями наших лидеров и наших народов.

Как сообщает Report, об этом заявил посол по особым поручениям Туркменистана Мурад Назаров на конференции Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана "Роль Азербайджана на глобальной и региональной арене: Реалии и перспективы".

Он отметил, что на сегодняшний день Азербайджан и Туркменистан подписали до 55 различных соглашений и договоренностей.

Говоря о проблеме правового статуса Каспийского моря, М.Назаров подчеркнул, что у двух стран имеется общий подход к решению каспийской проблематики. "На последних саммитах были выдвинуты ряд инициатив. В частности, было предложено проведение встреч на уровне министров, а также создание Каспийского экономического форума. Также было достигнуто соглашение о создании Каспийского логистического центра. Мы считаем, что реализация этих проектов увеличит сотрудничество между прикаспийскими странами, к тому же Азербайджан и Туркменистан уже начали реализацию этой инициативы".

Посол также заявил о важности развития культурных и туристических связей, так как два государства имеют большой потенциал в этой сфере. По его словам, "азербайджанские инвесторы заинтересованы во вложении по ту сторону каспийского берега", в частности в туркменский туристический комплекс "Аваза".

Дипломат отметил и возросший интерес иностранных туристов к Азербайджану.