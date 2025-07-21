Азербайджан и Туркменистан: дипломатия традиций, энергетики и символов во время визита Гурбангулы Бердымухамедова

Интервью с вице-председателем группы компаний "Black Caspian Logistics and Trading" Рифатом Султан-заде.

Интервью с вице-председателем группы компаний "Black Caspian Logistics and Trading" Рифатом Султан-заде.

В июле 2025 года Азербайджан стал ареной важного дипломатического события — визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана, национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова. Одним из знаковых моментов стал совместный обед лидеров в Шуше — городе, символизирующем возрождение, где каждая встреча приобретает особый вес. Глубокая беседа между Президентом Ильхамом Алиевым и национальным лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым подчеркнула уровень доверия и братства между странами. Они посетили значимые культурные и исторические объекты: мечети, музеи, творческий центр, реконструируемые комплексы.



Особое внимание привлек момент, когда Аркадагу Гурбангулы Бердымухамедову на Джыдыр дюзю подарили карабахского скакуна по кличке «Достлуг» — символ дружбы. Этот жест укрепил посыл визита: союз двух народов основан не только на политике, но и на общих ценностях, культуре и уважении к традициям.

Параллельно в Баку проходила гуманитарная часть визита – встреча Вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой с Вице-президентом по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой.



Они подчеркнули важность женской дипломатии в развитии двусторонних отношений. Их встреча в теплой и неформальной обстановке говорит о готовности к долгосрочному диалогу между странами не только в политике, но и в гуманитарной сфере.

Как подчеркнуто в аналитической статье Report.az, Каспийское море стало краеугольным камнем в выстраивании стабильных и мирных отношений между Баку и Ашхабадом. Соглашения о совместной разработке месторождения «Достлуг» и развитие трансрегиональных энергетических и транспортных маршрутов (включая возможный экспорт туркменского газа через Азербайджан) — важный шаг в обеспечении энергетической безопасности региона.

Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках встречи с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым 16 июля: «Уверен, что Ваш визит внесет свой вклад в развитие братских отношений между Туркменистаном и Азербайджаном. Наши народы объединяют глубокие традиции братства, и в период независимости эти связи еще больше укрепились. Мы успешно сотрудничаем во многих сферах. Две страны, проводя независимую политику, с уверенностью смотрят в будущее. Исторические связи между нами являются основой для сегодняшних отношений. Уверен, что Ваш визит придаст новый импульс нашим отношениям. У нас много достижений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, в том числе в области транспорта и энергетики, и, конечно же, мы сегодня проведем обмен мнениями о будущем сотрудничестве».



Посещение выставки «Гейдар Алиев и Карабах», музея Бюльбюля, совместный обед лидеров — всё это части гуманитарной составляющей визита. Они служат укреплению мнения мирового сообщества о братстве и доверии между странами. Эти действия становятся неотъемлемыми элементами новой модели внешней политики региона, где культура не просто фон, а важный инструмент дипломатии.

Визит Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан — это не просто демонстрация дружбы между странами, а яркий пример комплексного подхода к международной политике: когда энергетика, транспорт, культура и историческая память работают в унисон.

Национальный лидер Туркменистана подтвердил: «Мой нынешний визит в Азербайджанскую Республику имеет своей главной целью еще больше упрочить и развить двусторонние отношения, закрепить достигнутые рубежи, дать стимулы для реализации новых проектов и направлений.

В целом, характеризуя сегодняшний уровень туркмено-азербайджанских межгосударственных связей, я бы определил их тремя словами: братство, добрососедство, сотрудничество.»

Уверен, что данный визит послужил толчком к еще более активной работе Межправительственной комиссии двух братских государств. Как я уже упоминал в прошлом интервью, наша группа компаний в ближайшем будущем откроет филиал в Ашхабаде и мы планируем принимать активное участие в укреплении и развитии экономических взаимоотношений двух стран. И ключевым связующим элементом всеобъемлющего сотрудничества, как и прежде, остаётся Каспий — море мира, стабильности и новых возможностей.