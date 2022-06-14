Азербайджан и Турция внесут вклад в региональное сотрудничество в области энергетики

«В рамках Шушинской декларации, подписанной между Турцией и Азербайджаном, сотрудничество в экономической и энергетической сфере поднялось на самый высокий уровень союзнического взаимодействия, охватывающий широкий спектр. Объединение возможностей и потен

В рамках Шушинской декларации, подписанной между Турцией и Азербайджаном, сотрудничество в экономической и энергетической сфере поднялось на самый высокий уровень союзнического взаимодействия. Объединение возможностей и потенциала обеих стран играет важную роль для защиты общих интересов в политической, экономической, оборонной, культурной, гуманитарной, медицинской, образовательной, социальной, молодежной и спортивной сферах.

Об этом турецкому бюро Report сказал эксперт Турции по энергетике, доктор экономических наук Рахми Инджекара.

По его словам, Турция и Азербайджан в рамках Шушинской декларации продолжат свои усилия по укреплению стабильности и безопасности, восстановлению всех связей в области экономики и транспорта в Кавказском регионе.

Турецкий эксперт рассказал об исторических возможностях, которые открыла эта декларация за год: «Декларация, укрепившая энергетическое, политическое, военное, стратегическое и экономическое единство тюркских государств, открыла перед нами широкие перспективы. В то же время, союзничество, усиленное Шушинской декларацией, может внести положительный вклад в совместное развитие технологий оборонной промышленности, в результате чего может усилиться сотрудничество в поставках оружия и боеприпасов. Это основной фактор, взаимно поощряющий сотрудничество и производственные технологии. С этой точки зрения будут обеспечены механизмы свободного движения турецкой и азербайджанской продукции, а также непрерывность поставок товаров и услуг".

Р.Инджекара сказал, что Шушинская декларация позитивно влияет и на другие многосторонние экономические связи Азербайджана и Турции: "Реализация стратегического Южного газового коридора (ЮГК), который вносит вклад в энергетическую безопасность региона и Европы и обеспечивает диверсификацию источников и маршрутов природного газа, является продуктом Турции и Азербайджана. Думаю, что стороны должны активизировать усилия для эффективного использования и дальнейшего развития ЮГК. Политическая, стратегическая и экономическая значимость Шушинской декларации заключается в том, что в ближайшие годы Азербайджан и Турция внесут вклад в региональное сотрудничество в области энергетики с целью усиления безопасности снабжения региона с учетом процессов, происходящих в глобальном энергетическом секторе, и предпримут попытки обеспечения устойчивости".