Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество в судебно-правовой сфере

4 октября вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу с министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем.

4 октября вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу с министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем.

Как сообщает Report, в ходе переговоров стороны выразили удовлетворение динамичным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами во всех областях.

На встрече с участием министра юстиции Азербайджана Фарида Ахмедова был высоко оценен уровень сотрудничества между судебно-правовыми системами двух стран. Особо подчеркивалось, что между министерствами юстиции осуществляется эффективное партнерство в правовой сфере как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

На встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в различных направлениях, в том числе в судебно-правовой сфере. Стороны договорились и дальше укреплять взаимодействие по линии министерств юстиции и судебных органов.