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Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество в судебно-правовой сфере

Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество в судебно-правовой сфере 4 октября вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу с министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем.
Внешняя политика
4 октября 2024 г. 18:41
Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество в судебно-правовой сфере

4 октября вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу с министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем.

Как сообщает Report, в ходе переговоров стороны выразили удовлетворение динамичным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами во всех областях.

На встрече с участием министра юстиции Азербайджана Фарида Ахмедова был высоко оценен уровень сотрудничества между судебно-правовыми системами двух стран. Особо подчеркивалось, что между министерствами юстиции осуществляется эффективное партнерство в правовой сфере как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

На встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в различных направлениях, в том числе в судебно-правовой сфере. Стороны договорились и дальше укреплять взаимодействие по линии министерств юстиции и судебных органов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Türkiye boosting cooperation in judicial and legal sphere
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş nazirin müavini Şahin Mustafayev Türkiyənin ədliyyə naziri ilə görüşüb

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