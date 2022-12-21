Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в предупреждении ЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров в рамках визита в Турцию для участия во встрече министров по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Организации тюркских государств встретился с министром вн

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров в рамках визита в Турцию для участия во встрече министров по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Организации тюркских государств встретился с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На встрече было обсуждено расширение связей между соответствующими структурами двух стран в борьбе с чрезвычайными ситуациями, в том числе организация совместных учений и курсов.

Также была высоко оценена поддержка Турции в вопросах обеспечения подготовки Международной поисково-спасательной группы МЧС Азербайджана к прохождению классификации Международной поисково-спасательной консультативной группы (INSARAG) Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.