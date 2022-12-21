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Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в предупреждении ЧС

Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в предупреждении ЧС Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров в рамках визита в Турцию для участия во встрече министров по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Организации тюркских государств встретился с министром вн
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 16:52
Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в предупреждении ЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров в рамках визита в Турцию для участия во встрече министров по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Организации тюркских государств встретился с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На встрече было обсуждено расширение связей между соответствующими структурами двух стран в борьбе с чрезвычайными ситуациями, в том числе организация совместных учений и курсов.

Также была высоко оценена поддержка Турции в вопросах обеспечения подготовки Международной поисково-спасательной группы МЧС Азербайджана к прохождению классификации Международной поисково-спасательной консультативной группы (INSARAG) Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyənin fövqəladə hallarla mübarizə üzrə qurumları arasında əlaqələr genişləndiriləcək

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