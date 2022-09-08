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Азербайджан и Турция получат приглашение на саммит Европейского союза

Азербайджан и Турция получат приглашение на саммит Европейского союза Европейский союз (ЕС) пригласил Турцию на саммит ЕС в Чехии в следующем месяце.
Внешняя политика
8 сентября 2022 г. 03:56
Азербайджан и Турция получат приглашение на саммит Европейского союза

Европейский союз (ЕС) пригласил Турцию на саммит ЕС в Чехии в следующем месяце.

Как передает Report, на уровне лидеров 17 стран состоится заседание "Европейского политического союза".

По словам высокопоставленного представителя ЕС, встреча запланирована на 6-7 октября.

Наряду с 27 членами ЕС, на уровне лидеров будут представлены Турция, западно-балканские страны - Сербия, Черногория, Албания, Северная Македония, Косово и Босния и Герцеговина, а также Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария, Англия, Исландия, Украина, Азербайджан, Грузия, Молдова, Армения.

Основными темами, которые будут обсуждаться на заседании, станут вторжение России в Украину, энергетический кризис и экономическая ситуация.

Первое заседание Европейского политического союза, инициированное ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоится 6 октября в рамках саммита ЕС в Праге. На следующий день лидеры ЕС примут участие во встречах в рамках саммита.

6 октября заседание Европейского политического союза начнется с вступительной сессии и продолжится дискуссиями за круглым столом.

Будут обсуждаться многие темы, такие как безопасность, стабильность, энергетика, климат, транспорт и экономика. Заключительный ужин будет дан в конце дня, после двусторонних переговоров лидеров.

Идея европейского политического союза была выдвинута президентом Франции Эммануэлем Макроном на июньском саммите лидеров ЕС. Администрация ЕС заявила, что эта идея была принята лидерами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə Avropa İttifaqının keçirəcəyi toplantıya dəvət ediləcək

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