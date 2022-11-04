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Азербайджан и Турция подписали еще один документ

Азербайджан и Турция подписали еще один документ Азербайджан и Турция подписали план деятельности, предусматривающий сотрудничество по вопросам семьи, женщин и детей.
Внешняя политика
4 ноября 2022 г. 14:16
Азербайджан и Турция подписали еще один документ

Азербайджан и Турция подписали план деятельности, предусматривающий сотрудничество по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщает Report, об этом министр по делам семьи и социальных услуг Турецкой Республики Дерья Янык написала в Twitter.

По ее словам, согласно документу будет осуществляться обмен опытом в таких сферах, как семейные услуги, семейное образование: "Мы хотим внести свой вклад в социальное и культурное развитие наших стран. Мы и впредь будем идти плечом к плечу с Азербайджаном в вопросах женщин, семьи и детей, как и в других сферах".

Д.Янык добавила, что в рамках плана деятельности планируется организовать "Фестиваль семьи тюркского мира" для пропаганды, поддержки и укрепления семейных ценностей в тюркских государствах.

С азербайджанской стороны документ подписала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Отметим, что Б.Мурадова находится с визитом в Турции.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Turkiye ink another cooperation document
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə arasında daha bir anlaşma sənədi imzalanıb

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