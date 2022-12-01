Азербайджан и Турция обсудили вопросы регионального сотрудничества

Азербайджан и Турция обсудили вопросы регионального сотрудничества.

Азербайджан и Турция обсудили вопросы регионального сотрудничества.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел (МИД), министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на полях проходящего в Польше 29-го заседания совета министров ОБСЕ.

Главы МИД обсудили актуальные вопросы на повестке двустороннего и регионального сотрудничества.

Министры также обсудили сотрудничество в рамках 29-го заседания совета министров ОБСЕ, многосторонних международных платформ, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.