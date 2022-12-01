О нас

Азербайджан и Турция обсудили вопросы регионального сотрудничества

Азербайджан и Турция обсудили вопросы регионального сотрудничества Азербайджан и Турция обсудили вопросы регионального сотрудничества.
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 09:23
Азербайджан и Турция обсудили вопросы регионального сотрудничества

Азербайджан и Турция обсудили вопросы регионального сотрудничества.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел (МИД), министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на полях проходящего в Польше 29-го заседания совета министров ОБСЕ.

Главы МИД обсудили актуальные вопросы на повестке двустороннего и регионального сотрудничества.

Министры также обсудили сотрудничество в рамках 29-го заседания совета министров ОБСЕ, многосторонних международных платформ, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan, Turkiye discuss regional cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Türkiyə arasında regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Самое важное

Минуло два года со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации
Минуло два года со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации
1 декабря 2022 г. 00:00
Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ
Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ
29 ноября 2022 г. 13:50
Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана
Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана
29 ноября 2022 г. 11:50
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
28 ноября 2022 г. 17:53
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
28 ноября 2022 г. 13:35
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
27 ноября 2022 г. 17:46
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
26 ноября 2022 г. 17:04
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
26 ноября 2022 г. 15:41
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
26 ноября 2022 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi