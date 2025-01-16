О нас

Азербайджан и Турция обсудили военное сотрудничество и ситуацию в Сирии

Азербайджан и Турция обсудили военное сотрудничество и ситуацию в Сирии В рамках заседания Военного комитета НАТО в Брюсселе состоялась встреча первого заместителя министра обороны Азербайджана - начальника Генштаба, генерал-полковника Керима Велиева с турецким коллегой генералом Метином Гюраком.
Внешняя политика
16 января 2025 г. 13:10
Азербайджан и Турция обсудили военное сотрудничество и ситуацию в Сирии

В рамках заседания Военного комитета НАТО в Брюсселе состоялась встреча первого заместителя министра обороны Азербайджана - начальника Генштаба, генерал-полковника Керима Велиева с турецким коллегой генералом Метином Гюраком.

Как передает Report, об этом сообщили в постпредставительстве Азербайджана при НАТО.

Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также партнерство с НАТО.

"Главы Генштабов оптимистично расценили последние события в Сирии и подчеркнули, что Азербайджан является второй страной после Турции, оказавшей гуманитарную помощь Сирии.

Азербайджан считает, что последние события приведут к установлению мира, стабильности и сотрудничества на обширной территории, и окажет всевозможную поддержку процессу восстановления Сирии", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
10 января 2025 г. 05:22
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
9 января 2025 г. 19:11
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
11 января 2025 г. 17:06
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%
9 января 2025 г. 16:08
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
14 января 2025 г. 19:44
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
13 января 2025 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi