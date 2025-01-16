Азербайджан и Турция обсудили военное сотрудничество и ситуацию в Сирии

В рамках заседания Военного комитета НАТО в Брюсселе состоялась встреча первого заместителя министра обороны Азербайджана - начальника Генштаба, генерал-полковника Керима Велиева с турецким коллегой генералом Метином Гюраком.

В рамках заседания Военного комитета НАТО в Брюсселе состоялась встреча первого заместителя министра обороны Азербайджана - начальника Генштаба, генерал-полковника Керима Велиева с турецким коллегой генералом Метином Гюраком.

Как передает Report, об этом сообщили в постпредставительстве Азербайджана при НАТО.

Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также партнерство с НАТО.

"Главы Генштабов оптимистично расценили последние события в Сирии и подчеркнули, что Азербайджан является второй страной после Турции, оказавшей гуманитарную помощь Сирии.

Азербайджан считает, что последние события приведут к установлению мира, стабильности и сотрудничества на обширной территории, и окажет всевозможную поддержку процессу восстановления Сирии", - говорится в сообщении.