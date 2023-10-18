Азербайджан и Турция обсудили укрепление сотрудничества в судебно-правовой сфере

Делегация во главе с председателем Верховного суда Турции Мехметом Акарджой побывала в Верховном суде Азербайджана.

Делегация во главе с председателем Верховного суда Турции Мехметом Акарджой побывала в Верховном суде Азербайджана.

Как сообщает Report, поприветствовав гостей, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов отметил успешное развитие отношений между двумя странами в правовой сфере.

Было отмечено, что судебные органы обеих стран вносят большой вклад в развитие двусторонних отношений.

На встрече была отмечена важность укрепления сотрудничества в судебно-правовой сфере на благо всего тюркского мира. В ходе встречи также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.