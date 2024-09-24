Азербайджан и Турция обсудили совместные меры по предотвращению лесных пожаров

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество по предотвращению лесных пожаров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Обсуждения состоялись на встрече министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова с прибывшей в Азербайджан делегацией во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы.

На встрече в МЧС министр К.Гейдаров рассказал о направлениях деятельности министерства, включая работу по борьбе с лесными пожарами, и подчеркнул важность дальнейшего углубления сотрудничества между двумя ведомствами в этой области.

И.Юмаклы выразил благодарность азербайджанской стороне за помощь в тушении лесных пожаров в его стране. Турецкий министр отметил, что существуют хорошие возможности для развития связей в данной сфере.