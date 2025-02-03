Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области экстрадиции

30-31 января делегация во главе с Генеральным прокурором Стамбула (Турция) Акыном Гюрлеком находилась с рабочим визитом в Баку по приглашению Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

30-31 января делегация во главе с Генеральным прокурором Стамбула (Турция) Акыном Гюрлеком находилась с рабочим визитом в Баку по приглашению Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

Как сообщает Report, в ходе встречи Кямран Алиев заявил, что двусторонние отношения между органами прокуратуры успешно развиваются по многим направлениям, в том числе в рамках оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам и сотрудничества в области экстрадиции.

Акын Гюрлек также подчеркнул, что исторически сложившиеся отношения между странами успешно развиваются в политической, экономической, культурной и других сферах.

Делегация ознакомилась с новым административным зданием Генпрокуратуры и Музеем Победы, встретилась с руководителями структурных подразделений прокуратуры, ознакомилась с деятельностью Главного управления по борьбе с коррупцией и Бакинской городской прокуратуры.