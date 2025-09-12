Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития связей на фоне проекта Зангезурского коридора

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли встретился с делегацией во главе с заместителем председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Кюршатом Зорлу.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на встрече с удовлетворением отмечено, что азербайджано-турецкие отношения дружбы и братства, получившие широкий размах начиная с нахчыванского периода политической деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, и сегодня продолжают развиваться благодаря усилиям глав государств, особо подчеркнута важность Нахчывана для тюркского мира.

Рассмотрены возможности дальнейшего расширения связей на фоне реализации проекта Зангезурского коридора, обсуждены перспективы совместных инвестиционных проектов в Нахчыване в сферах транспорта, логистики и горнодобывающей промышленности.

Стороны также обменялись подарками и сделали совместные фотографии.