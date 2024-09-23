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Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере науки и образования

Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере науки и образования Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере науки и образования.
Внешняя политика
23 сентября 2024 г. 17:30
Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере науки и образования

Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере науки и образования.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках встречи премьер-министра Али Асадова и председателя Совета высшего образования Турции Эрола Озвара.

Стороны выразили удовлетворение успешным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами во всех сферах. Особо была подчеркнута динамика связей в сфере образования, оценены результаты долгосрочного сотрудничества между высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими центрами двух стран.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены текущие вопросы, связанные с деятельностью Турецко-Азербайджанского университета, а также перспективы развития сотрудничества между двумя странами в области науки и образования.

Во встрече приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, а также ректоры ведущих высших учебных заведений Турции и ректор Азербайджанского технического университета.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Türkiyə arasında elm və təhsil sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

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