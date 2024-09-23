Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере науки и образования

Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере науки и образования.

Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере науки и образования.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках встречи премьер-министра Али Асадова и председателя Совета высшего образования Турции Эрола Озвара.

Стороны выразили удовлетворение успешным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами во всех сферах. Особо была подчеркнута динамика связей в сфере образования, оценены результаты долгосрочного сотрудничества между высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими центрами двух стран.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены текущие вопросы, связанные с деятельностью Турецко-Азербайджанского университета, а также перспективы развития сотрудничества между двумя странами в области науки и образования.

Во встрече приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, а также ректоры ведущих высших учебных заведений Турции и ректор Азербайджанского технического университета.