Азербайджан и Таиланд обсудили возможности привлечения инвесторов на освобожденные территории

Азербайджан обсудил с Таиландом возможности привлечения инвестиций на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, информация опубликована на странице посольства Азербайджана в Малайзии в соцсети "X".

"Посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов встретился с генеральным секретарем Совета по инвестициям Таиланда Наритом Тердстеерасукди во время своего рабочего визита в Королевство Таиланд. На встрече обсуждались возможности инвестиций в Азербайджан, в частности, на освобожденные территории", - говорится в публикации.