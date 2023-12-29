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Азербайджан и Таиланд обсудили возможности привлечения инвесторов на освобожденные территории

Азербайджан и Таиланд обсудили возможности привлечения инвесторов на освобожденные территории Азербайджан обсудил с Таиландом возможности привлечения инвестиций на освобожденные от оккупации территории.
Внешняя политика
29 декабря 2023 г. 11:48
Азербайджан и Таиланд обсудили возможности привлечения инвесторов на освобожденные территории

Азербайджан обсудил с Таиландом возможности привлечения инвестиций на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, информация опубликована на странице посольства Азербайджана в Малайзии в соцсети "X".

"Посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов встретился с генеральным секретарем Совета по инвестициям Таиланда Наритом Тердстеерасукди во время своего рабочего визита в Королевство Таиланд. На встрече обсуждались возможности инвестиций в Азербайджан, в частности, на освобожденные территории", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ambassador to Malaysia meets with Secretary General of Thailand Board of Investment 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Tailandda azad edilən ərazilərə investisiya qoyuluşu məsələsini müzakirə edib

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