Азербайджан и Таиланд обсудили возможности привлечения инвесторов на освобожденные территории
Азербайджан и Таиланд обсудили возможности привлечения инвесторов на освобожденные территорииАзербайджан обсудил с Таиландом возможности привлечения инвестиций на освобожденные от оккупации территории.
Азербайджан обсудил с Таиландом возможности привлечения инвестиций на освобожденные от оккупации территории.
Как сообщает Report, информация опубликована на странице посольства Азербайджана в Малайзии в соцсети "X".
"Посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов встретился с генеральным секретарем Совета по инвестициям Таиланда Наритом Тердстеерасукди во время своего рабочего визита в Королевство Таиланд. На встрече обсуждались возможности инвестиций в Азербайджан, в частности, на освобожденные территории", - говорится в публикации.
Ambassador Irfan Davudov met with Narit Therdsteerasukdi, Secretary General of the Thailand Board of Investment,during his working visit to the Kingdom of Thailand. #Investment opportunities in #Azerbaijan, especially in the liberated territories were discussed at the meeting pic.twitter.com/evYj6Kw6ob