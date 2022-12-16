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Азербайджан и Таджикистан подписали соглашение об антикоррупционном сотрудничестве

Азербайджан и Таджикистан подписали соглашение об антикоррупционном сотрудничестве Генеральная прокуратура Азербайджана и Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве ведомств. Генерального прокурора Азербайджана Камрана Алиева
Внешняя политика
16 декабря 2022 г. 10:51
Азербайджан и Таджикистан подписали соглашение об антикоррупционном сотрудничестве

Генеральная прокуратура Азербайджана и Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве ведомств. Генерального прокурора Азербайджана Камрана Алиева

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе таджикского агентства.

Документ подписан генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым и главой антикоррупционного агентства Таджикистана Сулаймоном Султанзодой.

Сообщается, что документ подписан "в целях реализации, поддержания и укрепления сотрудничества в сфере противодействия, предупреждения и борьбы с коррупцией".

На встрече стороны "выразили уверенность, что установление взаимовыгодного сотрудничества между соответствующими органами в будущем еще больше укрепит дружественные отношения двух стран и положительно скажется на укреплении противодействия коррупции".

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