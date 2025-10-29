Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 19:08
    Азербайджан и Таджикистан обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 29 октября встретилась с председателем Палаты представителей Маджлиси Оли Таджикистана Файзали Идизодой, который находится с визитом в нашей стране.

    Как сообщили Report в азербайджанском парламенте, спикер С.Гафарова поздравила Ф.Идизоду с избранием на пост председателя Палаты представителей и поблагодарила Таджикистан за высокий уровень участия в Международной парламентской конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджана.

    На встрече было отмечено, что оба народа объединяют общие культурные и духовные ценности, и подчеркнута важность дальнейшего развития этих связей. Стороны также подчеркнули, что связи Азербайджана и Таджикистана поднялись до уровня стратегического партнерства благодаря взаимопониманию, а также отметили особую роль глав государств в достижении нынешнего высокого уровня этих отношений.

    В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Сахиба Гафарова Файзали Идизода
