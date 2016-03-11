​Азербайджан и Таджикистан обсудили сотрудничество в сфере ликвидации последствий ЧС

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Таджикистане Аббасали Гасанов встретился с председателем комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана, генерал-лейтенантом Рустамом Назарзода в Душанбе, сообщает Report со ссылкой на Avesta.

В ходе встречи азербайджанский дипломат отметил целесообразность налаживания отношений между ведомствами МЧС двух стран в плане обмена опытом.

Он подчеркнул, что 85% ВВП из стран Южного Кавказа приходится на долю Азербайджана.

Председатель комитета Р.Назарзода указал на необходимость улучшения деятельности в области поисково-спасательных работ и подготовки или переподготовки кадров по экстренным ситуациям из-за наличия высокой сейсмичности в Таджикистане.

Стороны выступили за дальнейшее развитие и укрепление азербайджано-таджикского сотрудничества, отмечается в сообщении.