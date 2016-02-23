Азербайджан и Таджикистан обсудили пути сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Шерхон Салимзода встретился с послом Азербайджана в Душанбе Аббасали Гасановым.

Как сообщает Report со ссылкой на Avesta, в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном в сфере борьбы с наркотиками.

Были также обсуждены вопросы сотрудничества в рамках Организации экономического развития (ЭКО) и Центральноазиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ) в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.