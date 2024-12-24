Азербайджан и Свердловская область укрепляют торгово-инвестиционные связи

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев и губернатор Свердловской области РФ Евгений Куйвашев обсудили план взаимных визитов на 2025 год.
Об этом сообщает Report со ссылкой на азербайджанскую дипмиссию в РФ.
На встрече в Екатеринбурге стороны затронули вопросы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной сфере, развития побратимских связей между городами Азербайджана и Свердловской области.
"Особое внимание было уделено организации взаимных визитов бизнес-миссий", - подчеркивает посольство Азербайджана в РФ.